Harry Redknapp sturlaður og les yfir Neville

Harry Redknapp, fyrrum stjóri Tottenham er allt annað en sáttur með Gary Neville sérfræðing Sky Sports.

Neville ræddi um Tottenham á Sky Sports á mánudag og sagði að félagið. ,,Tottenham hefur aldrei unnið deildina á minni lífsleið,“ sagði Neville.

,,Tottenham hefur verið svona í 30 ár verið, slakir og huglausir. Þú vissir að þeir myndu falla, þrátt fyrir að þeir væru 2-0 undir.“

Ummæli Neville eru hér að neðan.

Redknapp var stjóri Tottenham um tíma og náði fínasta árangri með liðið.

,,Ég stýrði liðinu sem fór á Ethiad og vann Manchester City til að komast í Meistaradeildina, við vorum svo í riðli með Inter sem hafði unnið keppnina, árið áður,“ sagði Redknapp

,,Við enduðum fyrir ofan Inter, það var ekkert hugleysi í þessu liði.“

,,Það er til skammar fyrir Neville og aðra að halda því fram að Modric, Bale, Ledley King og Van der Vaart hafi verið huglausir. Ég var svo pirraður yfir þesssum ummælum. Þetta var til skammar.“

Ummælin eru hér að neðan.

😡 ‘Gary Neville’s comments are a DISGRACE’

🇪🇸 ‘He managed Valencia and when he did they were the worst Valencia team in their history’

📖 ‘He wants to do his homework’@Redknapp is FUMING with @GNev2 after labelling #THFC “spineless” & „soft“ for 30 years of his life!

Wow… pic.twitter.com/Yq13cpBc97

— The Alan Brazil Sports Breakfast (@SportsBreakfast) October 31, 2018