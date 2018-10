Conte sagði takk en nei takk

Julen Lopetegui var rekinn frá Real Madrid í fyrrdag eftir slakt gengi á sínum fyrstu mánuðum

Real Madrid hefur viljað fá Antonio Conte í starfið og hann var sagður vilja taka við.

Einhver efi komst í Conte sem hefur samkvæmt Sky Sports hafnað starfinu Conte vildi lengri samning og fá tíma til að búa til nýtt lið.

Conte er einn af fjórum sem var sagður koma til greina hjá Real Madrid en Santiago Solari stýrir liðinu tímabundið. Hann gæti fengið starfið.

Einnig horfir Real Madrid til Mauricio Pochettino stjóra Tottenham. Tottenham neitaði Real Madrid að ræða við hann í sumar þegar Zinedine Zidane hætti.

Þá horfir Real einnig til Roberto Martinez þjálfara Belgíu en þar hefur hann unnið gott starf.

BREAKING: Sky Sports News understands Antonio Conte has ruled himself out of running for @realmadrid manager’s job. #SSN pic.twitter.com/t1P0ubuMzq

— Sky Sports News (@SkySportsNews) October 31, 2018