Stuðningsmenn, leikmenn og fjölskyldumeðlimir komu saman – Eigandinn kvaddur á fallegan hátt

Knattspyrnuheimurinn varð fyrir áfalli í gær en þá var staðfest að Vichai Srivaddhanaprabha og fjórir aðrir hafi látist í þyrluslysi.

Srivaddhanaprabha var eigandi Leicester City á Englandi og hafði verið undanfarin átta ár.

Leicester náði nýjum hæðum undir leiðsögn Srivaddhanaprabha og vann ensku úrvalsdeildina tímabilið 2015/2016.

Margir eru sorgmæddir eftir fréttirnar en þyrla Srivaddhanaprabha hrapaði fyrir utan King Power völlinn á laugardag.

Srivaddhanaprabha var gríðarlega vinsæll í Leicester en það var erfitt að ímynda sér betri eiganda að margra mati.

Srivaddhanaprabha kemur frá Taílandi en hann sá um rekstur félagsins ásamt fjölskyldu sinni.

Hann var kvaddur fyrir utan heimavöll enska liðsins í dag og voru ófáir sem mættu til að heiðra minningu hans og þar á meðal fjölskyldumeðlimir.

Það er ljóst að hans verður sárt saknað en eins og má sjá hér fyrir neðan var mikið af fólki sem skildi eftir gjafir fyrir utan völlinn þar sem slysið átti sér stað.

Leikmenn Leicester eru einnig mættir á svæðið til að votta sína virðingu en þeir áttu flest allir í frábæru sambandi við eigandann.

Heartbreaking scenes as family of Vichai Srivaddhanaprabha lay wreath outside the King Power stadium pic.twitter.com/igmtibP4eb — Martin Fricker (@martinfricker) 29 October 2018

Huge numbers of flowers, scarfs, football shirts and other tributes left outside the King Power #LCFC pic.twitter.com/QEPLb5VRbJ — Martin Fricker (@martinfricker) 29 October 2018





Leicester City’s first team squad have arrived at the King Power stadium for a prayer service with Vichai Srivaddhanaprabha’s widow and son #LCFC pic.twitter.com/SM9moBbSSs — Martin Fricker (@martinfricker) 29 October 2018