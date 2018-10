Af hverju vill enginn taka við Real Madrid? – Efi að komast í Conte

Julen Lopetegui var rekinn frá Real Madrid í kvöld eftir slakt gengi á sínum fyrstu mánuðum

Real Madrid hefur viljað fá Antonio Conte í starfið og hann varð sagður vilja taka við.

Einhver efi er kominn í Conte sem var rekinn frá Chelsea í sumar.

Guileme Balague sérfræðingu Sky Sports fjallar um málið. ,,Ef Conte ákveður að hafna Real Madrid, sem er ekki klárt, þá er listinn af stjórum sem hefur hafnað Real á síðustu sex mánuðum langur,“ skrifar Balague.

,,Pochettino (Spurs, vildi ekki ræða það), Allegri, Joachim Löw, Nagelsmann,“ skrifar Balague en Zinedine Zidane sagði upp störfum í sumar.

