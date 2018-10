Hvað var City að hugsa? – Ótrúlegur 18 ára strákur

Það er óhætt að segja að hinn 18 ára gamli Jado Sancho sé að gera allt vitlaust í Þýskalandi þessa stundina.

Sancho er eins og áður sagði aðeins 18 ára gamall en hann er á mála hjá Borussia Dortmund.

Hann kom þangað frá Manchester City á síðasta ári og voru margir hissa á að City hafi hleypt honum burt.

Sancho hefur tekið þátt í heilum níu mörkum í Bundesligunni á tímabilinu þrátt fyrir að hafa byrjað fimm leiki á allri leiktíðinni.

Sancho hefur gert þrjú mörk í deildinni en hann skoraði tvennu í 2-2 jafntefli Dortmund vbið Hertha Berlin í gær.

Einnig hefur strákurinn lagt upp sex mörk fyrir liðsfélaga sína sem verður að teljast sem stórkostlegur árangur.

Hvað var City að hugsa?

Jadon Sancho has now been directly involved in nine goals in the Bundesliga this season, more than any other BVB player.

⚽️ 3 goals

🅰️ 6 assists

Tearing. It. Up. 🔥 pic.twitter.com/M9vB5YmQwN

— Squawka Football (@Squawka) 27 October 2018