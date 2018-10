Hefur gagnrýnt Pogba í marga mánuði – Hrósaði honum loksins í dag

Paul Pogba, leikmaður Manchester United, átti góðan fyrri hálfleik í dag er liðið mætti Everton.

Staðan var 1-0 fyrir United eftir fyrri hálfleikinn en Pogba skoraði eina mark United. Hann fylgdi þá á eftir eigin vítaspyrnu sem Jordan Pickford varði.

Það hefur enginn gagnrýnt Pogba jafn mikið og hinn skoski Graeme Souness sem starfar fyrir Sky Sports.

Eins ótrúlega og það hljómar þá ákvað Souness hins vegar að hrósa Pogba í leikhléi í leiknum í dag.

Souness sagði að Pogba hafi spilað fyrri hálfleikinn vel og að hann væri ekki að gera hlutina of flókna.

Sjón er sögu ríkari.

WE’VE DONE IT LADS! GRAEME SOUNESS HAS GIVEN PAUL POGBA SOME PRAISE pic.twitter.com/xOt8XsDReE

— José (@MourinhoMindset) 28 October 2018