Varð vitni að þyrluslysinu í kvöld – ,,Eins og að horfa á kvikmynd“

Hræðilegt atvik átti sér stað fyrir utan King Power völlinn á Englandi í dag sem er heimavöllur Leicester City.

Leicester lék við West Ham í ensku úrvalsdeildinni en leiknum lauk með 1-1 jafntefli og var boðið upp á fjör.

Vichai Srivaddhanaprabha, eigandi Leicester, var mættur á völlinn að venju til að sjá sitt lið spila.

Srivaddhanaprabha mætir yfirleitt á svæðið á þyrlu en eftir leik þá hrapaði hún við bílastæði vallarins.

Óvíst er hvort eigandinn hafi sjálfur verið farþegi í þyrlunni en lítið er vitað um málið að svo stöddu.

Col Beattie, stuðningskona Leicester, mætti á völlinn í dag með strákanna sína og varð vitni að þyrluslysinu.

,,Við urðum vitni að þyrlu eigandans snúast óstöðvandi í hringi og svo hrapaði hún í jörðina. Andskotinn! Ótrúlegt. Þetta var eins og að horfa á kvikmynd,“ skrifaði Beattie á Twitter síðu sína og er augljóslega í miklu uppnámi.

Me and my boys have just witnessed the leicester city owners helicopter spun out of control and smash to the ground!!! What the fuck!!! Unreal! It was like watching a movie

— Col Beattie (@Colski_B) 27 October 2018