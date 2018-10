Sjáðu stórbrotið sigurmark Ronaldo

Cristiano Ronaldo, leikmaður Juventus, skoraði frábært mark í kvöld er liðið mætti Empoli.

Empoli komst óvænt yfir gegn meisturunum og var með 1-0 forystu í leikhléi og útlitið bjart.

Snemma í síðari hálfleik jafnaði Ronaldo metin en hann skoraði þá úr vítaspyrnu og staðan 1-1.

Ekki svo löngu síðar bætti Ronaldo við sínu öðru marki en hann skoraði þá með stórkostlegu skoti fyrir utan teig sem hafnaði í netinu.

Sjón er sögu ríkari en mark hans má sjá hér.

What a goal from Ronaldo to put #juve up #EmpoliJuve pic.twitter.com/86ExGw8cgo

— Jonah Takalua (@Destaquito2) 27 October 2018