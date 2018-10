Sanchez áfram frá vegna meiðsla en góð tíðindi berast

Manchester United verður án Alexis Sanchez, Marouane Fellaini og Diogo Dalot um helgina.

United tekur á þá á móti Gylfa Þór Sigurðssyni og félögum hans í Everton á sunnudag.

Jesse Lingard er hins vegar að ná heilsu og gæti tekið þátt í leiknum.

,,Hann er að ná heilsu, getur hann spilað næsta leik? Það er eitthvað sem við þurfum að ákveða,“ sagði Jose Mourinho.

United þarf nauðsynlega á þremur stigum að halda ef liðið ætlar að eiga veika von á því að ná Meistaradeildarsæti.

