Stuðningsmenn United reiðir út í Pogba – Sjáðu hvað hann gerði strax eftir leik

Stuðningsmenn Manchester United á Englandi eru bálreiðir út í miðjumanninn Paul Pogba þessa stundina.

Pogba lék með United í gær í tapi gegn Juventus en liðin áttust við í riðlakeppni Meistaradeildarinnar.

Pogba var þar að mæta sínum fyrrum félögum í Juventus en hann yfirgaf félagið fyrir Old Trafford árið 2012.

Frakkinn hefur oft átt betri leiki en í gær en það voru ekki margir leikmenn enska liðsins sem náðu sér á strik.

Margir eru reiðir út í Pogba eftir að mynd birtist af honum skælbrosandi með Juan Cuadrado, leikmanni Juventus, eftir leik.

Cuadrado og Pogba þekkjast vel en það þykir kannski ekki sniðugt að birta ‘hamingjusama mynd’ á samskiptamiðla eftir tapleik.

Hér má sjá myndina umtöluðu af Pogba og Cuadrado.

@paulpogba taking pics after the match .. @manutd now am getting sick of many players putting on that shirt many has bled for.. pic.twitter.com/2z8JZXPaOW

— ⚽G£N€RALISARED🔴⚽ (@GeneralisaRed) 23 October 2018