Sancho sá fyrsti í þrettán ár – Woodgate gerði þetta síðast

Atletico Madrid var niðurlægt í Þýskalandi þar sem Dortmund vann 4-0 sigur. Raphael Guerreiro skoraði tvö en Axel Witsel og Jadon Sancho eitt hvor.

Sancho er 18 ára gamall enskur kantmaður sem Dortmund keypti frá Manchester City.

Hann hefur slegið í gegn í Þýskalandi og er orðinn stór hluti af öflugu liði, Dortmund.

Sancho var kallaður inn í enska landsliðið á dögunum og lék þá sinn fyrsta leik, hann er fæddur árið 2000.

Sancho var fyrsti enski leikmaðurnn til að skora fyrir erlent lið í 13 ár í kvöld í Meistaradeldinni.

Það var síðast Jonathan Woodgate sem gerði slíkt árið 2005 fyrir Real Madrid.

Jadon Sancho is the first English player to score a Champions League goal for a non-British side since Jonathan Woodgate for Real Madrid in October 2005.

