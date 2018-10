Mourinho ætlar að berjast með kjafti og klóm gegn ákærunni

Jose Mourinho stjóri Manchester United hefur verið ákærður af enska knattspyrnusambandinu.

Mourinho er ákærður fyrir að segja hluti í myndavélina eftir dramatískan 3-2 sigur á Newcastle.

,,Troddu þessu upp í rassgatið á þér, tíkarsonur,“ á Mourinho að hafa sagt á móðumáli síni.

Mourinho svaraði fyrir ákæruna í dag og mótmælir henni, hann telur sig ekki hafa gert neitt.

Mourinho er að reyna að bjarga starfi sínu á Old Trafford en liðð tekur á móti Everton um næstu helgi.

