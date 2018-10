Fabinho byrjaði sinn fyrsta leik hjá Klopp – Tölfræðin sannar að hann skaraði fram úr

ex leikjum var að ljúka í Meistaradeild Evrópu og Liverpool bauð upp á flugeldasýningu á Anfield þegar Rauða stjarnan kom í heimsókn.

Roberto Firmino hlóð í fyrsta mark leiksins áður en Mohamed Salah sem er að ná flugi skoraði tvö.

Það var svo Sadio Mane sem skoraði fjórða mark leiksins en áður klúðraði hann vítaspyrnu. Liverpool er með sex stig eftir þrjá leiki.

Fabinho byrjaði sinn fyrsta leik hjá Liverpool og átti mjög öflugan leik á miðsvæðinu.

Fabnho kom til Liverpool í sumar frá Monaco fyrir 40 milljónir punda en hann hefur ekki fengið tækifæri.

Fabinho nýtti tækifæri sitt vel í kvöld og átti níu tæklingar, meira en nokkur annar leikmaður í þriðju umferð Meistaradeildarinnar.

