Sjáðu Ramos sturlast á æfingu – Reyndi að bomba í liðsfélaga sinn

Sergio Ramos varnarmaður Real Madrid missti gjörsamlega stjórn á skapi sínu á æfingu Real Madrid í gær.

Verið var að hita upp fyrir æfinguna þegar Sergio Reguilón, ungur leikmaður rakst í nef Ramos.

Það fór heldur betur illa í fyrirliðann, sem sturlaðist úr reiði og reyndi að bomba boltanum í drenginn unga.

Ramos hitti ekki í drenginn en hann fór síðan að huga að nefi sínu en fyrirliðinn var öskureiður.

Atvikið hefur vakið athygli enda er þarna fyrirliði Real Madrid, krísa er í herbúðum liðsins og stemmingin eftir því.

Atvikið er hér að neðan.

While playing handball during training today, an over-excited Reguilon caught Sergio Ramos' nose with a flying shoulder. Not the behaviour you would expect to see from your captain and least of all towards a youngster pic.twitter.com/E8gE28AEwy

— Mootaz Chehade (@MHChehade) October 22, 2018