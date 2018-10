Ronaldo setti magnað met í gær

Cristiano Ronaldo, leikmaður Juventus, setti enn eitt metið í gær er liðið gerði 1-1 jafntefli við Genoa.

Ronaldo kom Juventus yfir í fyrri hálfleik gegn Genoa en gestirnir jöfnuðu svo metin í síðari hálfleik.

Ronaldo elskar að skora mörk og raðaði hann sérstaklega inn mörkum fyrir Real Madrid á níu árum.

Ronaldo varð í gær fyrsti leikmaðurinn til að skora 400 mörk ef skoðað er fimm bestu deildir Evrópu.

Portúgalinn skoraði 84 mörk fyrir Manchester United á sínum tíma og gerði þá 311 mörk í aðeins 292 leikjum fyrir Real.

Sóknarmaðurinn samdi við Juventus í sumar og hefur náð að skora fjögur mörk fyrir félagið.

