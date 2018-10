Varð sá fyrsti sem fæddist árið 2000 til að skora í úrvalsdeildinni

Ryan Sessegnon, leikmaður Fulham á Englandi, komst í sögubækurnar í dag er liðið mætti Cardiff.

Sessegnon er einn allra efnilegasti leikmaður Englands en hann er aðeins 18 ára gamall og er fastamaður í liðinu.

Hann vakti mikla athygli á síðustu leiktíð og hjálpaði Fulham að tryggja sér sæti í efstu deild á ný.

Sessegnon varð í dag fyrsti leikmaðurinn sem er fæddur árið 2000 eða seinna til að skora mark í úrvalsdeildinni.

Sessegnon jafnaði metin í 2-2 fyrir Fulham gegn Cardiff en boðið var upp á veislu í fyrri hálfleik.

Sessegnon er fæddur þann 18. maí árið 2000 en á þrátt fyrir það að baki 78 deildarleiki fyrir Fulham.

