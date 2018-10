Sjáðu hræðilega lendingu Messi

Lionel Messi, leikmaður Barcelona, þurfti að fara af velli í kvöld er liðið spilaði við Sevilla.

Messi byrjaði leikinn frábærlega en hann lagði upp fyrsta mark liðsins og skoraði svo annað.

Eftir það þurfti Argentínumaðurinn að fara af velli en hann lenti illa á hendinni eftir baráttu við leikmann Sevilla.

Það var strax ljóst að Messi myndi ekki halda áfram keppni en óvíst er hversu alvarleg meiðslin eru.

Talað er um að Messi muni missa af El Clasico gegn Real Madrid um næstu helgi og mun þá pottþétt missa af leik gegn Inter í vikunni.

Eins og má sjá hér fyrir neðan lenti Messi ansi illa en vonandi fyrir fótboltann eru meiðslin ekki of alvarleg.

Lionel Messi taken off after painful arm injury against Sevilla: https://t.co/aC0CSDv5nV pic.twitter.com/YAf5E4axUY

— Deadspin (@Deadspin) 20 October 2018