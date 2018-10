Crouch hótar að senda lögfræðinga á eftir Lacazette

Peter Crouch, leikmaður Stoke City, er frábær á Twitter en hann notar samskiptamiðilinn afar mikið.

Crouch er leikmaður sem allir ættu að kannast við og hefur spilað fyrir lið eins og Tottenham og Liverpool.

Einnig var Crouch enskur landsliðsmaður á sínum tíma og gerði ‘vélmanna-dansinn’ frægan er hann skoraði.

Crouch hótar nú að senda lögfræðinga á Alexandre Lacazette, leikmann Arsenal eftir að hann fagnaði á sama hátt á æfingu.

Lacazette skoraði úr vítaspyrnu á æfingu Arsenal og fagnaði með því að taka vélmanna-dansinn umtalaða.

Crouch er að sjálfsögðu að grínast en engu að síður skondið!

My lawyers will be in touch

— Peter Crouch (@petercrouch) 19 October 2018