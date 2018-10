Luke Shaw búinn að krota undir fimm ára samning við United

Luke Shaw hefur skrifað undir nýjan langtíma samning við Manchester United, hann er til fimm ára.

Shaw var að verða samningslaus eftir tímabilið en hefur nú unnið sér fyrir nýjum samnngi.

Shaw sagði í sumar að hann vildi vinni fyrir nýjum samningi, innan vallar. Það hefur hann gert.

Shaw kom til United fyrir fjórum árum en eftir erfiðleika virðist hann vera að ná flugi.

Laun hans hækka hressilega, Shaw var með 100 þúsund pund á viku en mun nú þéna 150 þúsund pund á viku.

Luke Shaw has signed a new long-term contract at Man United. Said in the summer he wanted to earn a new deal and he has. Fair play. Significant pay rise, too. Story on @ESPNFC

— Rob Dawson (@RobDawsonESPN) October 18, 2018