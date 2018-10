Henry að klára viðræður við Monaco

Thierry Henry aðstoðarþjálfari Belgíu er að klára viðræður við Monaco um að taka við liðinu.

Leonardo Jardim var vikið úr starfi í gær og er Henry að taka við.

Það verður fyrsta starf Henry sem aðalþjálfari en það hefur verið markmið hans síðustu mánuði.

Henry lét af störfum sem sérfræðingur í sjónvarpi í sumar til þess að einbeita sér að þjálfun.

Hann hafnaði því að taka við Aston Villa í vikunni til þess að fara til Monaco, þar var hann einnig sem leikmaður.

BREAKING: Sky sources: @ThierryHenry in extremely advanced talks to become @AS_Monaco manager and deal could be concluded within next 48 hours. #SSN pic.twitter.com/hPmTmn8xVm

— Sky Sports News (@SkySportsNews) October 12, 2018