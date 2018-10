Sjáðu hvað Terry gerði eftir að hafa lagt skóna á hilluna – Kom mörgum á óvart

John Terry, fyrrum leikmaður Chelsea, ákvað á dögunum að leggja skóna á hilluna 37 ára að aldri.

Terry er einn besti varnarmaður í sögu ensku úrvalsdeildarinnar en hann vann ófáa titla með Chelsea.

Terry var gestur í þættinum A League of Their Own sem hægt verður að sjá á morgun.

Terry kom þar fram á sviðinu og söng lagið Stand By Me, lag sem John Lennon gerði vinsælt árið 1975.

Terry var umkringdur fólki í treyju Chelsea og með honum voru á meðal annars Jamie Redknapp og grínistinn James Corden.

Terry er ekki þekktur fyrir sviðsframkomu sína en hann söng sama lag er hann samdi við Aston Villa fyrir síðustu leiktíð.

Það er óhætt að segja að Terry hafi sloppið ansi vel en hann þykir vera með ágætis söngrödd sem kom mörgum á óvart.

Myndband af Terry taka lagið má sjá með því að smella hér.