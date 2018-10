Aston Villa gefst upp

Aston Villa hefur gefist upp í því að reyna að fá Thierry Henry til að gerast knattspyrnustjóri liðsins.

Henry var fyrsta nafnið á blaði Villa eftir að Steve Bruce var rekinn úr starfi.

Henry er aðstoðarþjálfari Belgíu og lengi vel stefndi í að hann myndi taka starfið.

Nú þegar Monaco hefur haft samband við hann hefur Henry ekki lengur áhuga á að taka við Villa.

Talið er að félagið gæti reynt að fá John Terry til að taka við liðinu.

BREAKING: Sky sources: Thierry Henry no longer under consideration for @AVFCOfficial manager's job. #SSN pic.twitter.com/7XA5n2PE5n

— Sky Sports News (@SkySportsNews) October 10, 2018