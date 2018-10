Nemanja Matic mjög tæpur fyrir mikilvægan leik hjá Mourinho

Það stendur tæpt að Nemanja Matic geti spilað með Manchester United eftir tæpar tvær vikur.

Matic meiddist í sigri United á Newcastle um helgina og þurfti að draga sig úr verkefni með landsliði Serbíu.

Nú hefur verið greint frá því að tæpt standi að Matic geti spilað gegn Chelsea annan laugardag.

Þar heimsækir United, gamla félagið hans Matic í mikilvægum leik fyrir Jose Mourinho.

Mourinho reynir að bjarga starfi sínu á Old Trafford og þarf nokkra sigurleiki í röð.

