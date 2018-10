Arsenal hendir Puma út og fer í Adidas

Arsenal hefur ákveðið að binda enda á samstarf sitt við Arsenal og fer yfir í Adidas.

Arsenal greindi frá þessu í dag en samningurinn við Adidas tekur gildi, 1. júlí á næsta ári.

Samningurinn á að færa Arsenal talsvert meiri fjármuni en félagið hefur fengið frá Puma.

Arsenal er eitt allra stærsta félag í heimi en liðið er að spila frábærlega undir stjórn Unai Emery.

Arsenal hefur unnið níu leiki í röð í öllum keppnum og virðist vera komið á flug.

Arsenal and adidas have agreed a new kit partnership, effective from July 1, 2019 pic.twitter.com/ceZzq0elgs

— Arsenal FC (@Arsenal) October 8, 2018