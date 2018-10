Allt varð vitlaust þegar Van Persie birtist – Umkringdur og gat varla hreyft sig

Robin van Persie er leikmaður sem allir kannast við en hann gerði garðinn frægan á Englandi.

Van Persie lék fyrst með Arsenal við góðan orðstír áður en hann vann ensku úrvalsdeildina með Manchester United.

Van Persie spilar í heimalandinu, Hollandi þessa dagana en hann samdi við uppeldisfélag sitt Feyenoord.

Þar hefur Van Persie verið duglegur að skora en hann er þekktur fyrir það að raða inn mörkum.

Hollendingurinn kom skólakrökkum á óvart á dögunum og varð allt vitlaust eftir að hann steig úr bifreið sinni.

Allir krakkarnir vildu fá mynd eða eiginhandaáritun frá Van Persie sem átti í miklum erfiðleikum með að gefa öllum athygli.

Skemmtilegt en myndband af þessu má sjá hér.

Legend!

Kids go nuts after Robin van Persie surprises them at school. pic.twitter.com/dhZIF4WjGj

— ESPN FC (@ESPNFC) 8 October 2018