Enginn með betra sigurhlutfall en Mourinho

Það er enginn knattspyrnustjóri sem er með jafn gott sigurhlutfall hjá Manchester United og Jose Mourinho.

Mourinho er mikið í umræðunni þessa dagana en hann er orðaður við sparkið eftir erfitt gengi á tímabilinu.

Mourinho gæti hafa bjargað starfinu um tíma í dag er United vann Newcastle 3-2 eftir að hafa lent undir.

Mourinho er með betra sigurhlutfall hjá United en Sir Alex Ferguson sem var þó mun lengur við stjórnvölin.

Mourinho hefur unnið 60,3 prósent af leikjum sínum í Manchester sem er ansi góður árangur.

Sir Alex er næstur með 60,1 prósent og Ernest Mangnall kemur þar á eftir með 54,1 prósent.

Today’s win means that Jose Mourinho now has the best win% of any @ManUtd Manager.

Jose Mourinho 60.3%

Sir Alex Ferguson 60.1%

Ernest Mangnall 54.1% pic.twitter.com/LxorvE38MA

— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) 6 October 2018