Mourinho kennir lögrelgunni um en UEFA íhugar að sekta United

Jose Mourinho stjóri Manchester United skellti sökinni á lögregluna í borginni fyrir að liðið mætti of seint til leiks gegn Valencia í gær.

Fresta þurfti byrjun leiksins svo að United næði að hita upp en liðið var fast í umferð.

Liðið gaf sér hálftíma til að komast stutta leið frá hótelinu á völlinn en ferðin tók 75 mínútur.

,,Við vonuðumst eftir því að hálftími væri nóg, það er það yfirleitt,“ sagði Mourinho.

,,Lögreglan neitaði að fylgja okkur á völlinn,“ sagði stjórinn en lögreglan í Manchester segir að liðið hafi aldrei beðið um fylgd.

UEFA ætlar nú að skoða hvort sekta beri United fyrir að skila sér ekki á leiksstað í tíma. Leiknum lauk með markalausu jafntefli.

