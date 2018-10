Magnaður Messi á aðeins eitt enskt lið eftir

Lionel Messi, leikmaður Barcelona, elskar að skora mörk gegn liðum frá Englandi og hefur margoft sannað það.

Messi skoraði tvö mörk fyrir lið Barcelona í kvöld er liðið vann Tottenham á Wembley, 4-2.

Messi hefur nú skorað 22 mörk gegn sex bestu liðum Englands á ferlinum þrátt fyrir að hafa aldrei spilað í úrvalsdeildinni.

Messi hefur skorað flest mörk gegn Arsenal eða níu talsins og næst flest gegn Manchester City eða sex.

Messi hefur þá skorað þrjú gegn Chelsea, tvö gegn Manchester United og nú tvö gegn Tottenham.

Argentínumaðurinn á bara eftir að skora gegn einu toppliði, Liverpool og er aldrei að vita hvort það gerist síðar á tímabilinu.

Gæti Messi staðið sig vel á Englandi? Það er spurning sem margir spyrja en svarið ætti að vera hér fyrir neðan.

