Fréttamaður tilkynnti Jóhanni um frábæra tölfræði hans – Svar Jóhanns vakti athygli

Frá upphafi síðustu leiktíðar hefur enginn leikmaður Burnley komið að fleiri mörkum en kantmaðurinn.

Jóhann var í stuði um liðna helgi þar sem hann skoraði og lagði upp í sigri Burnley á Cardiff.

Kantmaðurinn gerði nýjan samning við Burnley í sumar en hann er á sínu þriðja tímabili hjá félaginu.

,,Það hefur enginn leikmaður Burnley komið að fleiri mörkum frá upphafi síðustu leiktíðar en þú, hvað segir það okkur,“ sagði fréttamaðurinn við Jóhann.

Kantmaðurinn vissi ekki alveg hvað hann ætti að segja. ,,Það segir okkur að ég sé allt í lagi,“ sagði Jóhann og skellti upp úr.

,,Þetta er það sem ég vil gera til að hjálpa liðinu að vinna leiki, ég vil skora fleiri mörk. Ég vil bæta því við leik minn.“

