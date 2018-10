Erfitt kvöld fyrir Liverpool – Ekki lent í þessu í 12 ár

Liverpool var í vandræðum í Meistaradeild Evrópu í kvöld er liðið heimsótti ítalska stórliðið Napoli.

Liverpool hefur spilað flottan sóknarbolta undir stjórn Jurgen Klopp en var í erfiðleikum fyrir framan markið í kvöld.

Liverpool átti aðeins fimm marktilraunir í 1-0 tapi og fór ekki eitt af þeim skotum á mark heimamanna.

Þetta er í fyrsta sinn í 12 ár sem Liverpool nær ekki skoti á markið í Meistaradeildinni.

Það gerðist síðast í febrúar árið 2006 er liðið tapaði 1-0 gegn Benfica.

Napoli var mun sterkari aðilinn í leik kvöldsins og átti alls 14 marktilraunir og þar af fimm á markið.

0 – Liverpool failed to muster a single shot on target in a Champions League game for the first time since February 2006 (0-1 vs Benfica). Wayward. pic.twitter.com/bjYUuzDkz5

