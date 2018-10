Bruce verður rekinn frá Aston Villa – Kálhaus kastað í hann í gær

Steve Bruce, knattspyrnustjóri Aston Villa er að missa starf sitt eftir slæmt gengi undanfarið.

Villa hefur unnið einn af síðustu níu leikjum sínum og hafa eigendur Villa misst þolinmæðina.

Villa er með dýrasta lið deildarinnar en Birkir Bjarnason er í herbúðum félagsins.

Stuðningsmenn Villa hafa misst þolinmæðina og var kastað kálhaus í átt að Bruce í 3-3 jafntefli gegn Preston í gær.

Nú mun Villa leita að eftirmanni hans en félagð vill upp í ensku úrvalsdeildina.

