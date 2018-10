Söguleg úrslit fyrir Mourinho í kvöld – Aldrei gerst áður á ferlinum

Manchester Unted mistókst að skora gegn Valencia og endaði leikurinn á Old Trafford með markalausu jafntefli í Meistaradeild Evrópu í kvöld.

United var miklu meira með boltann í leiknum en vantaði að skapa sér alvöru færi.

Romelu Lukaku framherji United var slakur í leiknum og það pirraðir liðsfélaga hans.

Þetta var fjórði leikurinn í röð á heimavell sem United vinnur ekki og er það í fyrsta sinn á ferli sem hann vinnur ekki hemialeik í fjórum tilraunum í röð.

Ljóst er að Mourinho gæti farið að missa starfið en það var baulað á hann í kvöld.

4 – Jose Mourinho has gone four consecutive home games in all competitions without a win for the first time in his managerial career. Frustration. pic.twitter.com/hHV9kQ6fSg

— OptaJoe (@OptaJoe) October 2, 2018