Sjáðu einstakan Klopp heimsækja veikan ungan dreng sem heldur með Everton

Jurgen Klopp, stjóri Liverpool er afar léttur í lund og er duglegur að gleðja þá sem eiga í erfiðleikum.

Klopp heimsótti spítala á dögunum sem Liverpool vinnur náið með og lék sér þar í fótbolta með ungum dreng.

Drengurinn heldur með Everton og Klopp vissi af því þegar hann heimsótti hann. ,,Fyrirgefðu að ég er ekki Marco Silva,“ sagði Klopp léttur.

Klopp færði honum svo bolta að gjöf og grínaðist aftur með að hann væri rauður en ekki blár.

Drengurinn ungi lék sér í fótbolta með Klopp en myndband af þessu er hér að neðan.

❤️ This man.

📺 Jurgen Klopp visits Alder Hey Children's Hospital, to learn about the LFC Foundation’s MOVE project and meet one of the patients. pic.twitter.com/3MTyxpmnFw

— This Is Anfield (@thisisanfield) October 2, 2018