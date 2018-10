Carragher fer ítarlega yfir vandamál Mourinho og United – Tölfræði sem kemur verulega á óvart

Jamie Carragher, fyrrum leikmaður Liverpool, ræddi Jose Mourinho og Manchester United á Sky Sports í gær.

Carragher talaði um mjög athyglisverða tölfræði en þar var skoðað hversu marga spretti li ð tóku í ensku úrvalsdeildinni um helgina.

Það vekur mikla athygli að United er lang neðst á listanum en leikmenn liðsins tóku aðeins 58 spretti í 3-1 tapi gegn West Ham.

Í samanburði við það þá tóku leikmenn Wolves 77 spretti en liðið er í næst neðsta sæti listanns.

Carragher fór ítarlega yfir ástandið á Old Trafford og segir einnig að það sé á hreinu að Mourinho sé búinn að missa búningsklefann.

,,Einhver þarf að vera á botninum en þetta snýst ekki aðallega um það heldur sjáðu hvað Wolves tók marga spretti miðað við Manchester United,“ sagði Carragher.

,,Það er mikið bil á milli botnliðsins og næst neðsta liðsins. Það er aðal vandamálið.“

,,Þeir voru að tapa leiknum frá byrjun. Þú hleypur yfirleitt meira þegar þú ert að tapa og hvað þá þegar þú lendir undir snemma.“

„He’s lost the dressing room, I mean that’s not rocket science.“ 🚀

Have #MUFC‘s players downed tools under Jose Mourinho? 🔧

— Sky Sports MNF (@SkySportsMNF) 1 October 2018