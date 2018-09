Tók Ashley Young verstu hornspyrnu í sögu knattspyrnunnar? Sjáðu myndbandið

Allt er á suðupotti í rauða hluta Manchester-borgar í kjölfar 3-1 ósigur Manchester United gegn West Ham United. Um er að ræða jöfnun á verstu byrjun liðsins í sögu ensku úrvalsdeildarinnar en liðið hefur aðeins 10 stig eftir sjö leiki. Búast margir við því að knattspyrnustjóri liðsins, Jose Mourinho, fái reisupassann á næstu dögum. Það var að minnsta kosti skoðun goðsagnarinnar Allan Shearer sem var álitsgjafi leiksins hjá BBC.

Það var fátt sem gladdi augu stuðningsmanna Manchester United í leiknum en margt til að gera þá algjörlega æfa af reiði. Eitt slíkt augnablik var hornspyrna Ashley Young á 50 mínútu leiksins. Enski landsliðsmaðurinn tók sér góðan tíma í spyrnuna en kom síðan með hörmulega sendingu fyrir sem endaði sem stórhættuleg skyndisókn hjá West Ham. Hafa margir lýst því yfir að mögulega hafi spyrna Young verið versta hornspyrna allra tíma. Hvað finnst þér lesandi góður?

Ashley Young with possibly the worst corner in football history… pic.twitter.com/SWkN5HrryQ

— James John (@JamesJohn2427) September 29, 2018