Sjáðu vandræði Leno í vikunni – Hársbreidd frá því að skora sjálfsmark

Bernd Leno, markvörður Arsenal á Englandi, var hársbreidd frá því að skora sjálfsmark í leik liðsins gegn Brentford í vikunni.

Arsenal sló Brentford úr leik með 3-1 sigri en gestirnir voru nálægt því að taka forystuna snemma leiks.

Leno hefur ekki verið fastamaður í markinu á tímabilinu en Petr Cech spilar alla deildarleiki.

Leno slapp með skrekkinn í byrjun leiksins á Emirates er hann fékk sendingu til baka og tókst alls ekki að ná stjórn á boltanum.

Eins og má sjá hér fyrir neðan var hann alls ekki langt frá því að skora sjálfsmark!

Loooool how has this gone under the radar pic.twitter.com/npm7Bp1BYa

— Charlie (@mosxlah11) 27 September 2018