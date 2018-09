Shaqiri lætur Charlie Adam fá það óþvegið

Það er ekki nein ást á milli Xerdan Shaqiri og Charlie Adam en þeir voru liðsfélagar hjá Stoke.

Stoke féll úr ensku úrvalsdeildinni á síðustu leiktíð og hefur Adam verið að kasta Shaqiri fyrir rútuna.

Hann hefur sagt að Shaqiri hafi lítið lagt sig fram til að reyna að hjálpa Stoke að halda sér í deildinni.

Liverpool gekk frá kaupum á Shaqiri í sumar og hefur hann komið vel inn á Anfield.

,,Ég var einn af fáum sem hjálpaði liðinu með mörkum í erifðum leikjum,“ sagði Shaqiri um gagnrýni frá Adam.

,,Hann var maðurinn sem fékk rauð spjöld í mikilvægum leik gegn Everton og klikkaði á vítaspyrnu gegn Brighton.“

