Erfið byrjun í ensku úrvalsdeildinni – Færri skot á rammann en mörk fengin á sig

Það er útlit fyrir það að veturinn verði erfiður fyrir sum lið í ensku úrvalsdeildinni sem hafa farið illa af stað.

Cardiff og Huddersfield eru þau lið sem hafa byrjað verst ef skoðað er markatölu. Liðin hafa fengið á sig 14 mörk í fyrstu sex leikjunum og aðeins skorað þrjú mörk.

Liðin eru í neðstu sætum deildarinnar með tvö stig, sem og Newcastle sem er þó me mun betri markatölu.

Það er áhugavert að skoða það bæði lið hafa fengið á sig fleiri mörk en þau hafa átt skot á mark á tímabilinu.

Bæði lið hafa aðeins hitt rammann 13 sinnum í deildinni til þessa og fengið á sig 14 mörk sem er í raun sturluð staðreynd.

Aron Einar Gunnarsson leikur með Cardiff sem er í veseni en hann hefur ekki komið við sögu á tímabilinu vegna meiðsla.

