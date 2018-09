Sjáðu atvikið – Klopp lét Shaqiri heyra það eftir leik

Jurgen Klopp, stjóri Liverpool, var ekki í besta skapinu í kvöld eftir 2-1 tap liðsins gegn Chelsea.

Liverpool tapaði 2-1 gegn Chelsea á Anfield en Eden Hazard sá um að tryggja þeim bláu sigur.

Eftir leik þá var Klopp pirraður út í Xherdan Shaqiri, leikmann Liverpool og lét hann heyra það.

Talið er að Klopp hafi verið að kvarta yfir varnarvinnu Shaqiri en hann hefur verið gagnrýndur fyrir það að verjast lítið.

Það er þó alls ekki hægt að fullyrða hvað átti sér stað á milli tvímenningana.

Myndband af atvikinu má sjá hér.

Liverpool star player Shaqiri and manager Jürgen Klopp share a frosty exchange after the game

For more stories like this, head to https://t.co/Qw9rSO4UCq #LIVCHE #Klopp #Shaqiri #Problems pic.twitter.com/mZtM3fFqcc

