Hlustaðu á hvað Mourinho sagði um Pogba á æfingasvæðinu – Nýtt myndband útskýrir málið

Paul Pogba og Jose Mourinho ræddu lengi saman á æfingasvæði Manchester United í dag.

Sky Sports birti myndbönd af samskiptum tvímenningana en samband þeirra er alls ekki frábært miðað við myndirnar.

Pogba er ekki lengur varafyrirliði United og ku vera mjög óánægður með þá ákvörðun Mourinho.

Sky hefur nú birt nýtt myndband þar sem má heyra Mourinho ræða við einn af sínum aðstoðarmönnum.

,,John, komdu hingað. Hvað setti Paul Pogba á Instagram?“ spurði Mourinho.

Það sem vekur mesta athygli er að Pogba er nánast við hliðina á Portúgalanum er hann spyr þessa spurningu.

Af hverju talaði hann ekki beint við Pogba spyrja margir en myndband af atvikinu má sjá hér.

🧐 A CLOSER LOOK! 🧐

It looks like Jose Mourinho wasn’t too happy with Paul Pogba’s Instagram post last night…👀

A look back at their relationship: https://t.co/F0wvfdwoTx pic.twitter.com/7YfegyToCi

— Sky Sports News (@SkySportsNews) 26 September 2018