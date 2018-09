Modric segir að Ronaldo hugsi mikið um verðlaunin

Luka Modric, leikmaður Real Madrid, er mættur til London til að vera viðstaddur verðlaunaafhendingu FIFA.

Modric kemur til greina sem besti leikmaður ársins hjá FIFA ásamt þeim Luka Modric og Cristiano Ronaldo.

Modric vann verðlaun UEFA fyrr á árinu en hann var valinn besti leikmaður ársins hjá sambandinu.

Modric var spurður út í fyrrum liðsfélaga sinn Ronaldo í gær og hvort hann hafi rætt við hann áður en hann mætti.

,,Nei, ég ræddi ekki við hann í þetta skiptið,“ sagði Modric en Ronaldo hefur ófáum sinnum unnið verðlaunin.

Hann var svo spurður hvort að Ronaldo myndi taka þessum verðlaunum mjög alvarlega og var svar Modric ‘Já, já’.

