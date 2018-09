Augljóst af hverju Sarri fékk Jorginho – Mögnuð staðreynd

Það er augljóst af hverju Maurizio Sarri, stjóri Chelsea, ákvað að fá miðjumanninn Jorginho til félagsins í sumar.

Jorginho hefur byrjað feril sinn hjá Chelsea ansi vel en hann kom til félagsins frá Napoli þar sem Sarri var áður.

Jorginho þykir búa yfir frábærri sendingargetu og er hann góður í því að finna liðsfélaga sína á vellinum.

Jorginho var í eldlínunni gegn West Ham í dag en leiknum lauk með markalausu jafntefli.

Jorginho reyndi alls 180 sendingar á liðsfélaga sína í dag sem er það mesta síðan tímabilið 2003-2004.

Opta tölfræðin greinir frá þessu á Twitter en ekki er gefið upp hver reyndi fleiri sendingar fyrir um 15 árum síðan.

180 – Chelsea midfielder Jorginho attempted 180 passes against West Ham – since 2003-04, this is the most by a player in a single Premier League match. Metronome. pic.twitter.com/3jwxjMlhkU

— OptaJoe (@OptaJoe) 23 September 2018