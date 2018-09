Fékk bjórflösku í hálsinn á Selhurst Park

Newcastle United er í vandræðum eftir leik liðsins við Crystal Palace í dag á Selhurst Park.

Það var alls ekki boðið upp á neina flugeldasýningu í dag en leiknum lauk með markalausu jafntefli.

Einn stuðningsmaður Newcastle varð sér til skammar í dag er hann reyndi að meiða Aaron Wan-Bissaka, leikmann Palace.

Þessi stuðningsmaður kastaði bjórflösku í Wan-Bissaka en varnarmaðurinn fékk flöskuna beint í hálsinn.

Newcastle á von á refsingu frá enska knattspyrnusambandinu eftir þetta atvik.

Replays appear to show a Newcastle fan hitting Wan-Bissaka with a beer bottle

— Ed Malyon (@eaamalyon) 22 September 2018