Ronaldo fær fréttirnar sem hann vildi fá í dag – Bannið verður ekki langt

Cristiano Ronaldo, leikmaður Juventus, fékk beint rautt spjald í 2-0 sigri liðsins á Valencia í gær.

Ronaldo virtist rífa aðeins í hárið á varnarmanninum Jeison Murillo og fékk í kjölfarið rautt í fyrri hálfleik.

Ronaldo grét mikið þegar hann gekk af velli en tárin gætu verið að þorna.

Þær fréttir voru nefnilega að berast að Ronaldo muni aðeins fá eins leiks bann. Hann missir því aðeins af leik gegn Young Boys.

Ronaldo mun því geta mætt aftur á sinn gamla heimavöll, Old Trafford í þriðju umferð.

Margir telja að Ronaldo hafi grátið í gær vegna þess að hann óttaðist að geta ekki mætt Manchester United.

Ronaldo likely to avoid further punishment for red card v Valencia. Will therefore be available to play v mufc at Old Trafford next month https://t.co/W0uoe3HvQ0

— Paul Hirst (@hirstclass) September 20, 2018