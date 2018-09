Firmino fetar í fótspor Edgar Davids

Það fór fram stórleikur í Meistaradeild Evrópu í vikunni er lið Liverpool fékk Paris Saint-Germain í heimsókn.

Það var boðið upp á dramatík á Anfield en heimamenn í Liverpool komust í 2-0 með mörkum frá Daniel Sturridge og James Milner.

PSG gafst hins vegar ekki upp og jöfnuðu metin í 2-2. Thomas Meunier skoraði fyrra markið áður en Kylian Mbappe bætti við öðru.

Það var svo Roberto Firmino sem tryggði Liverpool sigur í uppbótartíma en hann hafði komið inná sem varamaður. Lokastaðan 3-2 fyrir heimamönnum.

Firmino hafði verið að glíma við vandræði með auga sitt eftir pot frá Jan Vertonghen um liðna helgi.

Sóknarmaðurinn þarf að æfa með gleraugu þessa dagana til að reyna að hlífa auga sínu.

Sjáðu það hér að neðan.

"Edgar Davids is back" 😂

Bobby is back to business 👊 That flick 👀🔥

Inside training: https://t.co/BxfzKkm3b4 pic.twitter.com/3MMtneiAEP

— Liverpool FC (@LFC) September 20, 2018