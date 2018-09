Sjáðu markið – Sturridge þakkaði traustið og skoraði

Liverpool er komið yfir gegn Paris Saint-Germain í Meistaradeildinni en liðin eigast við á Anfield.

Það kom á óvart í kvöld þegar greint var frá því að Daniel Sturridge væri í byrjunarliði heimamanna.

Sturridge hefur ekki fengið of mörg tækifæri undir stjórn Jurgen Klopp en þakkaði traustið í kvöld.

Sturridge kom Liverpool yfir í fyrri hálfleik með skalla og er staðan 1-0 fyrir þeim ensku.

Hér má sjá markið.

Daniel Sturridge scores the first goal to give Liverpool the lead 1-0. pic.twitter.com/HNCWFQyKh5

— SupaAfro Sports (@SupaAfroSports) 18 September 2018