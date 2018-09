Sjáðu markið – Messi skoraði stórkostlegt aukaspyrnumark

Lionel Messi, leikmaður Barcelona, elskar að skora mörk og gerir hann mikið af því.

Messi var að sjálfsögðu í byrjunarliði Barcelona í dag en liðið spilar við PSV Eindhoven í Meistaradeildinni.

Messi kom Barcelona yfir á 32. mínútu leiksins í dag og skoraði fyrsta mark Meistaradeildarinnar á þessu tímabili.

Það er óhætt að deildin byrji vel en Messi skoraði með stórkostlegu aukaspyrnumarki.

Sjón er sögu ríkari en markið má sjá hér.

