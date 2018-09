Sjáðu markið – Icardi með magnað mark í sínum fyrsta Meistaradeildarleik

Mauro Icardi, leikmaður Inter Milan, skoraði stórkostlegt mark í kvöld er liðið mætti Tottenham.

Um var að ræða leik í riðlakeppni Meistaradeildarinnar en Inter hafði betur 2-1 að lokum.

Icardi jafnaði metin fyrir Inter á 85. mínútu leiksins áður en Matias Vecino tryggði liðinu sigur.

Icardi var að spila sinn fyrsta leik í Meistaradeildinni en Inter hefur verið í mikilli lægð síðustu ár en snýr nú aftur í deild þeirra bestu.

Argentínumaðurinn fagnaði fyrsta leiknum með að skora magnað mark með viðstöðulausu skoti fyrir utan teig.

Markið má sjá hér.

MAURO ICARDI JUST SCORED THIS GOAL ON HIS UCL DEBUTpic.twitter.com/qm1GNnL2uq

— ItalianFootballTV (@IFTVofficial) 18 September 2018