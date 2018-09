Áfall fyrir Hörð sem þarf að bíða með frumraun sína í Meistaradeildinni

Hörður Björgvin Magnússon varnarmaður CSKA Moskvu verður frá næstu vikurnar vegna meiðsla. Þetta kom fram í dag.

Varnarmaðurinn knái verður frá í 2-3 vikur en hann meiddist í úrvalsdeildinni í Rússlandi um helgina.

Hörður getur því ekki þreytt frumraun sína í Meistaradeildinni á morgun þegar CSKA mætir Plzen frá Tékklandi.

Varnarmaðurinn gekk í raðir CSKA í sumar frá Bristol og hefur fest sig í sessi í byrjunarliði félagsins.

Arnór Sigurðsson sem gekk í raðir CSKA á dögunum er hins vegar heill heilsu og gæti spilað á morgun, mikil meiðsli herja nefnilega á leikmannahóp liðsins.

#CSKA Moscow have said that Abel Hernandez and Hordur Magnusson are both out of their game with #Plzen.They join a pretty long list of injured players, with Alan Dzagoev only fit enough for a cameo. Top scorer, Chalov, will be expecting Timur Zhamaletdinov to join up up top #UCL

— Jeevan Jeyaratnam (@JeevesOdds) September 18, 2018