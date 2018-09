Beckham pirrar Zlatan: Mörkin segja til um hvað þú ert gamall

Zlatan Ibrahimovic skoraði í gær sitt 500. mark á ferlinum í 5-3 tapi gegn FC Toronto í MLS-deildinni.

Zlatan leikur með LA Galaxy í Bandaríkjunum og hefur verið duglegur að skora síðan hann samdi við liðið.

Zlatan hefur fengið hamingjuóskir úr öllum áttum og í dag óskaði David Beckham honum til hamingju.

Beckham lék með Zlatan á ferlinum og þekkjast þeir ágætlega en nokkur ár er síðan hann lagði skóna á hilluna.

,,500 mörk, það gerir þig mjög, mjög gamlan!“ sagði Beckham í myndandi þar sem hann óskar Zlatan til hamingju.

„500 goals! That makes you really, really old.“ 😂

David Beckham congratulates @Ibra_official on #Zlatan500 🙌 pic.twitter.com/RIS7178Zbt

